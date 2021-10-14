Panther-lair - PODCAST: Can the offense keep rolling?
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football
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PODCAST: Can the offense keep rolling?
Chris Peak
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Panther-lair
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Pitt is back from an off week and ready for the final seven-game stretch. Can the Panthers' offense sustain the success it has had so far?
The Panther-Lair Show is recorded live every Wednesday night at 8:30 pm on the Panther-Lair.com YouTube channel. Subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream.
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