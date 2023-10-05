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PODCAST: Breaking down the Phil Jurkovec news

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

On this week's Panther-Lair Show, Chris and Jim are joined by Noah Hiles from the Post-Gazette, who hops on to talk about Phil Jurkovec getting benched and a lot more.

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