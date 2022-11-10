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{{ timeAgo('2022-11-10 09:57:33 -0600') }} football Edit

PODCAST: An interesting week for Pitt sports

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On this week's Panther-Lair Show, we're talking about Pitt's chances in the final three games of the regular season, the Panthers' start to the hoops season and a lot more.

The Panther-Lair Show is recorded live every Wednesday night at 8:30 pm on the Panther-Lair.com YouTube channel. Subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream, a daily Morning Pitt or any of our other exclusive Pitt video content.

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