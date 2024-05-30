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PODCAST: A new transfer, recruiting previews and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com got together Wednesday night for this week's Panther-Lair Show and talked about Pitt landing a defensive tackle transfer, June recruiting, how Pitt will navigate the new landscape of college sports and a lot more. Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

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