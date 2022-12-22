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{{ timeAgo('2022-12-22 12:00:00 -0600') }} football Edit

PODCAST: A look back at Signing Day

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Signing Day 2022 is in the books, and we went live Wednesday night to talk about everything from Pitt's 2023 recruiting class.

The Panther-Lair Show is recorded live every Wednesday night on the Panther-Lair.com YouTube channel. Subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream, a daily Morning Pitt or any of our other exclusive Pitt video content.

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