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PODCAST: A hoops commit, a baseball win and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com talked about everything happening in the world of Pitt sports on this week's LIVE Panther-Lair Show. From a new hoops commit to a big baseball win and more, check out the conversation on the Panther-Lair Show.

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