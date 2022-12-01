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{{ timeAgo('2022-12-01 10:30:00 -0600') }} football Edit

PODCAST: A good weekend, decommitments and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

There's a lot to talk about on this week's live Panther-Lair Show. From the Pitt football team losing two commitments to one of the most impressive basketball performances in a long time, we had plenty to discuss, and Pitt fans shared a lot of comments, questions and reactions.

The Panther-Lair Show Is recorded live every Wednesday night on the Panther-Lair.com YouTube channel. Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our live streams, daily Morning Pitt videos or any of other exclusive Pitt video content.

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