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PODCAST: 20 wins, three games left and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On this week's Panther-Lair Show, we talked about Pitt's loss at Virginia Tech, the Panthers' win over Georgia Tech, the value of 20 wins, three games left on the schedule and a lot more.

The Panther-Lair Show is recorded live every Wednesday night at 8:30 pm on the Panther-Lair.com YouTube channel. Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live show, a daily Morning Pitt or any of our exclusive Pitt video content.

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