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football
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Pitt's defense stands out to new 2023 offer Sandy
Jim Hammett
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Panther-lair
Staff
Zahbari Sandy is a 6’2” and 190-pound safety prospect in the class of 2023 out of Washington D.C. Sandy plays for St. John’s College Prep and holds five scholarship offers, with Pitt being one of h...
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