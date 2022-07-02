 Panther-lair - Pitt lands OL Daniels
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Pitt lands OL Daniels

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Offensive line prospect Phillip Daniels spoke to Rivals.com about why he committed to Pitt.

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