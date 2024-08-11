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Notebook: Carter's role, George's return and more from the first two weeks
Chris Peak
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Panther-lair
Publisher
Over the course of training camp, lots of notes, quotes and anecdotes pile up. Here's a collection of a few that have built up over the first two weeks of camp.
Click here for notes from the first two weeks of camp
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