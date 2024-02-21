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Newcomer video: Brewu, Edwards, Marcelin, Maynard and Crothers

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt freshmen Francis Brewu, Sincere Edwards, Jeremiah Marcelin, Nigel Maynard and Zach Crothers met the media in Pittsburgh for the first time on Wednesday.

Here's video of what they had to say.

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