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Narduzzi previews the first scrimmage, talks special teams, and more
Jim Hammett
•
Panther-lair
Staff
Pitt head coach Pat Narduzzi met with the media ahead of Friday’s practice. Narduzzi discussed the upcoming scrimmage, the running backs, special teams, and more. Here is video of the session.
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