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Locker Room Reaction: Pitt players after 72-65 loss to UNC
Jim Hammett
•
Panther-lair
Staff
WASHINGTON — Pitt saw its run in the ACC Tournament end on Friday night in the semifinals to top-seeded North Carolina by a score of 72-65. Following the game, several Pitt players discussed the outcome of the game and also the team's NCAA Tournament resume and what lies ahead for this group. Here are five video interviews from the locker room after the game.
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