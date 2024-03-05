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In-state QB target and two playmakers visited on Monday

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt hosted one of the top underclassman quarterbacks in Pennsylvania and two big-time out-of-state playmakers for recruiting visits on Monday. Here's the rundown of who visited to watch the Panthers' first practice of spring camp.

CLICK HERE FOR THE RUNDOWN ON MONDAY'S RECRUITING VISITORS

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