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Hear from the players: Zubovic, Johnson, DeShields and Danielson

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Blake Zubovic, Karter Johnson, Solomon DeShields and Devin Danielson spoke to the media this week about Pitt's win over Wofford and the challenge of facing Cincinnati. Here's video of what they said.

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