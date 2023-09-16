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ago football Edit

Hear from the players: Pitt gets ready for the Brawl

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Donovan McMillon, Konata Mumpfield, M.J. Devonshire and Gavin Bartholomew met the media this week to talk about the loss to Cincinnati, facing West Virginia and more.

Here's video of what they said.

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