PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Guerrier gets closer to commitment after Pitt visit
Chris Peak
•
Panther-lair
Publisher
With three visits down and two to go, Joshua Guerrier is getting closer to his commitment day.But as July 1 approaches, the Ocoee (Fla.) defensive back prospect is facing a tough decision, and it w...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3BpdHRzYnVyZ2gucml2YWxz
LmNvbS9uZXdzL2d1ZXJyaWVyLWdldHMtY2xvc2VyLXRvLWNvbW1pdG1lbnQt
YWZ0ZXItcGl0dC12aXNpdCIsCiAgICBjc19mcGlkOiAnKm51bGwnLAogICAg
Y3NfZnBpdDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBj
c19mcGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFy
IHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBk
b2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMu
YXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZl
cnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVy
c2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9j
cy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7
CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQx
NDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGcGl0dHNidXJnaC5yaXZhbHMuY29tJTJG
bmV3cyUyRmd1ZXJyaWVyLWdldHMtY2xvc2VyLXRvLWNvbW1pdG1lbnQtYWZ0
ZXItcGl0dC12aXNpdCZjNT0yMDIyNzMzMTM2JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3Vj
ZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0t
PgoKCg==