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Gandy and Moore on the first week of camp, the corners and the OL

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Ryland Gandy and Terrence Moore met the media after Pitt's practice on Friday and talked about the cornerbacks, the offensive line, spring camp and more. Here's video of what they said.

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