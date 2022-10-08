News More News
{{ timeAgo('2022-10-08 07:00:00 -0500') }} football Edit

Gameday: Pitt looks to bounce back against Virginia Tech

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's got a big game today against Virginia Tech at Acrisure Stadium. Get ready for the game with all of our coverage from the week.

20 thoughts on the Monday after a loss: The GT game, the offense and more

Pitt's run in the AP poll ends

Video: Narduzzi's weekly press conference

Narduzzi: "I think we're a tough football team"

10 Takeaways: What stood out in Narduzzi's Monday press conference?

Pitt keeps status quo on the two-deep

Pitt's run in the AP poll ends

Inside the numbers: A closer look at a strong defensive performance

Film review: The issues on offense

Film review: A (mostly) good night on defense

Video: Narduzzi's final talk before Virginia Tech

Narduzzi meets the media to talk Virginia Tech, Kenny Pickett and more

The Morning Pitt: Where does Pitt go from here?

The Morning Pitt: How is Pitt using its personnel?

The Morning Pitt: Slim margins for defense and special teams

The Morning Pitt: Previewing VT and the Coastal this weekend

PODCAST: What can Pitt do now?

Behind Enemy Lines: A closer look at Virginia Tech

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}