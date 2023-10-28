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Gameday: Get ready for Pitt-Notre Dame
Chris Peak
•
Panther-lair
Publisher
Pitt is in South Bend to face No. 14 Notre Dame. Get ready for the game with all of our coverage from the week.
Gameday info:
Kickoff: 3:30 pm
Venue: Notre Dame Stadium (Notre Dame, Ind.)
TV: NBC/Peacock
Radio: 93.7 The Fan/Pitt Panthers Radio Network
Coverage from the week:
The Morning Pitt: The day after the day after Wake Forest
Mid-game offensive drought cost Pitt at Wake Forest
Narduzzi on the slide, the penalties and more
10 takeaways from Narduzzi's weekly press conference
The Morning Pitt: What did he say?
The two-deep: Pitt releases new depth chart for ND week
10 thoughts on the slide, the mistakes, the offense and more
Opponent watch: UNC falls and BC wins again
The Morning Pitt: A telling comment on the offense
Film review: Good and bad from Pitt's offense at Wake Forest
Salem on the tight ends, the offense and more
Familiarity stands out In Pitt's weekend showdown at Notre Dame
Partridge on the pass rush, the lows of losing and more
PODCAST: Recovering from Wake Forest and looking ahead to Notre Dame
Narduzzi on Thursday: Notre Dame, Veilleux's play and more
The Morning Pitt Mailbag: The run game, MVPs, hoops excitement and more
The 3-2-1 Column: Offense, defense, penalties and more
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