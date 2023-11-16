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Gameday: Get ready for Pitt-Boston College

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt Is hosting Boston College at Acrisure Stadium for the 2023 home finale tonight. Here's a rundown of our coverage from the week to get you ready for the game.

Gameday info:

Kickoff: 7 pm
Venue: Acrisure Stadium
TV: ESPN
Radio: 93.7 The Fan/Pitt Panthers Radio Network

Coverage:

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