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Camp video: The first practice in pads

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On Tuesday, Pitt put on full pads for the first time in training camp 2023. Check out video from the morning session.

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