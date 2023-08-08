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Camp report: Full pads, big plays, turnovers and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On Tuesday morning, Pitt put on full pads for the first time in training camp 2023, and that means one thing:

Full contact.

Here's a rundown of everything that stood out in Tuesday morning's practice.

CLICK HERE TO READ THE FULL CAMP REPORT FROM TUESDAY'S PRACTICE

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