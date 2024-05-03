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After disappointing end, Capel turns to proven method for building
Chris Peak
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Panther-lair
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In the aftermath of Pitt’s NCAA Tournament snub, Jeff Capel did something he never did before.He tuned out. The Panthers, winners of 22 games and fourth-place finishers in the ACC, had been left ou...
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