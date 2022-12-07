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{{ timeAgo('2022-12-07 14:15:18 -0600') }} football Edit

A conversation with Heather Lyke

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On Wednesday, Pitt Director of Athletics Heather Lyke sat down with local media to talk about NIL, the transfer portal, fall sports success, the Panthers' two biggest programs and a lot more. Check out this conversation with Lyke that covers a lot of ground.

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