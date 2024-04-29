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2025 WR Scott in constant contact with Pitt
Jim Hammett
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Panther-lair
Staff
Michael Scott is a 5-foot-10 and 160-pound playmaker out of Dallastown Area High School in the class of 2025. The Pennsylvania native has been on Pitt’s radar for some time, and recently Scott incl...
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