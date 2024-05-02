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2025 Edge Sherrod Henderson talks Pitt, sets official visit
Jim Hammett
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Panther-lair
Staff
Sherrod Henderson picked up an offer from Pitt in early April and things are moving quickly for the 2025 prospect out of Rocky Point (NC). Henderson checks in as a 6-foot-4 and 210 edge rusher out ...
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