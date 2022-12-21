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2022 Signing Day Tracker

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

It's Signing Day, as Pitt Is looking to officially sign all of its commits and transfers from the 2023 recruiting class.

As the morning progresses, we'll keep this Signing Day Tracker updated so you know who has signed.

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